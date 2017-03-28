Радимов стал спасателем МЧС в рамках акции «Давай-давай!»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов в совместной благотворительной акции клуба и «Русфонда» поработал сотрудником МЧС, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

Радимов вместе со спасателями совершил рейд по Финскому заливу. С 15 марта в Петербурге запрещен выход на лед водоемов, прилегающих к черте города. Во время мониторинга ситуации на заливе тренер поучаствовал в учебном спасении утопающего.

- У нас много несознательных рыбаков, которые выходят на лед и попадают в неприятные ситуации. Хорошо, что есть сотрудники МЧС, которые им помогают. Пожалуйста, будьте внимательны, думайте о своих семьях и старайтесь не выходить на лед в такое время года.

Работа очень сложная. Во-первых, непросто надевать этот костюм, тяжело ползти, вытаскивать из воды утопающего, нести. Что касается акции «Давай-давай!» и моего участия в ней, то если это поможет хоть чем-то кому-то из больных детей - я и многие другие зенитовцы будут готовы пройти любые испытания, - приводит слова Радимова пресс-служба клуба.

Напомним, целью акции с участием Радимова было собрать 781 тысячу рублей на лекарства для полуторагодовалого Вани Ганичева, у которого диагностирован острый миелобластный лейкоз. Сбор средств стартовал 7 марта, и за это время было собрано один миллион 498 тысяч 391 рубль.

Ранее в акции «Давай-давай!» принимали участие Халк, Данни, Юрий Лодыгин, Артем Дзюба, Доменико Кришито, Жозе Маурисио и Александр Кокорин. Проект стартовал в январе 2015 года. В его рамках футболисты или тренеры «Зенита» обещают сделать необычный поступок, если будет собрана необходимая сумма на лечение для подопечных «Русфонда».