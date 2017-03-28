Анонсированы даты проведения чемпионата мира по World of Tanks
Компания Wargaming анонсировала даты проведения чемпионата мира по World of Tanks.
На финальные матчи приедут 12 лучших команд со всего мира, чтобы сразиться за призовой фонд в $300 000. Событие примет ВТБ «Ледовый дворец» в Москве.
В этот раз мероприятие состоит из двух этапов: групповой этап пройдёт 23–24 мая в студии. По его итогам останутся 8 команд, которые примут участие в финальных сражениях. Они пройдут 27 – 28 мая в Ледовом дворце.
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