Классон – лучший футболист «Краснодара» в феврале–марте

Болельщики признали новичка «Краснодара» шведа Виктора Классона лучшим игроком команды по итогам февраля-марта 2017 года.

Всего в голосовании приняло участие около 1300 человек. За Классона отдали голоса 38 % от общего числа принявших участие в опросе. В восьми матчах швед забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

За центрального защитника Андреаса Гранквиста проголосовало 26,5 % респондентов. Третье место занял форвард Федор Смолов, забивший три мяча в четырех матчах. Он набрал 6,1 % голосов.