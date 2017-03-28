РФПЛ допустила «Казань Арену» к проведению матчей

Комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей разрешила проводить матчи чемпионата России на «Казань Арене», говорится в сообщении официального сайта лиги.

Также сообщается, что представители комиссии сейчас находятся в Ростове-на-Дону. Решение о допуске стадиона «Олимп-2» к проведению матчей РФПЛ будет объявлено 29 марта.

Напомним, РФПЛ запретила проводить матчи в Казани и Ростове-на-Дону 15 марта из-за неудовлетворительного состояния полей.

Ближайший матч на «Казань Арене» состоится 2 апреля, в нем сыграют «Рубин» и «Зенит». У «Ростова» на 3 апреля запланирована домашняя игра против «Краснодара».