«Наполи» готов выполнить требования Мертенса по новому контракту

Руководство «Наполи» планирует сохранить в своих рядах нападающего сборной Бельгии Дриса Мертенса.

По информации Football Italia, клуб готов удовлетворить требования футболиста и предложить ему новый контракт с зарплатой в 3 млн евро за сезон.

Ранее сообщалось, что стороны не могут договориться о новом соглашении, поскольку боссы итальянского клуба готовы были платить Мертенсу 2,5 млн евро в год.

В нынешнем сезоне 29-летний нападающий провел во всех турнирах 36 матчей, забил 25 голов и отдал 11 голевых передач.