Медведева усложнила программу к чемпионату мира

Чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, что усложнила программы перед мировым первенством в Хельсинки.

- В самой программе у меня будет небольшое усложнение - прыжки с двумя руками наверх. Вне программы на тренировках) появилось много всего нового - это и каскады с риттбергером, опять же прыжки с двумя руками наверх, прыжки через ойлер. Это показатель навыков, - рассказала Медведева.

Чемпионат мира по фигурному катанию стартует в столице Финляндии в среду. На официальной тренировке Медведева чисто исполнила каскады из трех тройных прыжков - «флип-тулуп-риттбергер», «лутц-тулуп-риттбергер», а также «флип-ойлер-флип-тулуп».