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Церемония прощания с Владимиром Казаченком состоится 30 марта

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Церемония прощания с экс-футболистом «Зенита» Владимиром Казаченком состоится 30 марта, сообщается на официальном сайте клуба.

Гражданская панихида пройдет на стадионе «Петровский» и начнется в 10:30 по петербургскому времени, допуск всех желающих проститься с легендарным футболистом откроется в 11:00.

Отпевание тела состоится в Князь-Владимирском соборе на улице Блохина, 26. Начало — в 13:00. В 15:00 начнется церемония захоронения на Серафимовском кладбище.

Казаченок занимал пост директора футбольной академии «Зенита», возглавлял сборную Петербурга на турнире среди футболистов до 17 лет - Мемориале Гранаткина. В качестве главного тренера он работал в «Химках», «Смене-Зенит», «Динамо СПб» и «Светогорце» и эстонском «Калеве». 

Свою игровую карьеру Казаченок провел в «Зените» (1971-1975, 1979-1983) и московском «Динамо» (1976-1978). В составе петербургского клуба нападающий завоевал бронзовые медали чемпионата СССР (1980), вместе с бело-голубыми стал обладателем Кубка СССР (1977). 

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