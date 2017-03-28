Игорь Захаркин: «Югра» имеет стабильное финансирование

Сергей Зиновьев: Исключение «Кузни» из КХЛ? Мы знаем, что по финансам находимся не на последнем месте

Генеральный директор новокузнецкого «Металлурга» Сергей Зиновьев выступил с заявлением в связи с появлением в СМИ информации о возможном исключении клуба из КХЛ.