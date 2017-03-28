Игорь Захаркин: «Югра» имеет стабильное финансирование
Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у Игоря Захаркина, которого назначили главным тренером «Югры».
- Говорят, что «Югры» в следующем сезоне не будет в КХЛ. Вот такой забавный слух. Вы хоть понимаете, куда на работу пришли?
- Не знаю насчет слухов, но я разговаривал с директором «Югры». Он четко сказал не только мне, но и прессе: это все слухи, разговоры, происки недоброжелателей. Команда имеет небольшое, но стабильное финансирование. Выплаты идут в срок, поэтому не вижу проблем.
! Полное интервью Захаркина – скоро на сайте «Советского спорта».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически