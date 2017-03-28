Игорь Захаркин: Вариант с ЦСКА и Быковым обсуждать не хочу

Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у Игоря Захаркина, которого назначили главным тренером «Югры».

- Я рад, Игорь Владимирович, что вы так быстро определились. Прям молниеносно.

- А что тянуть, правильно?

- Сколько у вас было предложений от клубов КХЛ? Как вы провели эти пару недель?

- А важно ли это? Главное, что я принял решение. И теперь можно со спокойной душой отдыхать, но при этом готовиться к работе.

- Правда ли, что был вариант, при котором вы с Вячеславом Быковым в тандеме могли возглавить ЦСКА?

- Я не хочу это ворошить. Все варианты – в прошлом. Давайте говорить о настоящем.

! Полное интервью Захаркина – скоро на сайте «Советского спорта»