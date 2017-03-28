Сергей Прядкин: Свист в адрес футболистов сборной России неприятен

Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал свист в адрес футболистов сборной России во время товарищеского матча с Кот-д'Ивуаром (0:2).

- Свист, конечно, это неприятно для всех. Надо набраться терпения, потому что у нас много молодых игроков, смена поколений. Игроки тоже переживают. Понятно, что всем хочется сиюминутного результата. Я ни в коем случае не ищу оправдания, ведь ивуарийцы – это сильная команда, - приводит слова Прядкина «Р-Спорт».

Сегодня, 28 марта в рамках товарищеского матча сборная России на стадионе «Фишт» в Сочи примет команду Бельгии. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.