Игорь Захаркин: «Югра» - хорошая цепкая команда
Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у Игоря Захаркина, которого назначили главным тренером «Югры».
- Какой вам показалась «Югра», когда вы с «Салаватом Юлаевым» играли против нее в этом сезоне?
- Мотивированные ребята, отдающиеся борьбе. Мы с трудом их победили в Ханты-Мансийске – и проиграли дома. Мне показалось, что «Югра» - хорошая цепкая команда. Игроки в таком клубе и должны доказывать, что они готовы к решению более серьезных задач.
! Полное интервью Захаркина – скоро на сайте «Советского спорта».
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