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Virtus.pro обыграла Team Spirit на Betway Arena King of the Hill #3

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Virtus.pro победила Team Spirit в шоу-матче в рамках Betway Arena King of the Hill #3. 

Матч закончился со счетом 3:2 в пользу «медведей». За победу Virtus.pro получит 4 000 долларов и возможность участвовать в следующем этапе серии, а Team Spirit достанется 1 000 долларов.

Изначально соперником Virtus.pro должны были стать Natus Vincere, однако организация отказалась из-за конфликта интересов между спонсорами команды и организаторов турнира.

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