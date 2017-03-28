Virtus.pro обыграла Team Spirit на Betway Arena King of the Hill #3

Virtus.pro победила Team Spirit в шоу-матче в рамках Betway Arena King of the Hill #3.



Матч закончился со счетом 3:2 в пользу «медведей». За победу Virtus.pro получит 4 000 долларов и возможность участвовать в следующем этапе серии, а Team Spirit достанется 1 000 долларов.



Изначально соперником Virtus.pro должны были стать Natus Vincere, однако организация отказалась из-за конфликта интересов между спонсорами команды и организаторов турнира.