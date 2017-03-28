Япония победила Таиланд в отборе ЧМ-2018
Сборная Японии
одержала крупную победу над Таиландом (4:0) в матче отборочного турнира
чемпионата мира на стадионе «Сайтама-2002».
Голы в матче забили полузащитник «Боруссии» (Дортмунд) Синдзи Кагава, форвард «Лестера» Синдзи Окадзаки, форвард «Гента» Юя Кубо и защитник «Саутгемптона» Мая Йосида.
Отметим, что на 86-й минуте форвард сборной Таиланда Тирасил Дангда не реализовал пенальти.
Добавим, что бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда вышел на замену на 66-й минуте.
Япония набрала 16 очков и стала единоличным лидером группы B третьего раунда азиатского отбора.
Напомним, по две команды из каждой группы напрямую выходят в финальный турнир.
Команды, занявшие третьи места, определят команду, которая сыграет в стыковом матче с представителем зоны КОНКАКАФ.
Сайтама (Япония)
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Зона Азии
3-й раунд
Группа B
7-й тур
Япония – Таиланд – 4:0
(2:0)
Голы: Кагава, 8. Окадзаки, 19. Кубо, 57. Йосида, 83.