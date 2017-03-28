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«Ювентус» не сумел найти замену Аллегри и в ближайшее время предложит ему новый контракт

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Руководство «Ювентуса» планирует сохранить в своих рядах главного тренера команды Массимилиано Аллегри. Об этом сообщает издание Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в ближайшее время туринский клуб предложит наставнику новое соглашение, так как действующий чемпион Серии А не сумел найти ему должной замены.

Ранее сообщалось, что специалист может возглавить лондонский «Арсенал» или «Барселону». Также в его услугах был заинтересован «ПСЖ».

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