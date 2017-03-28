Посетители «Советского спорта» не верят в победу сборной России в матче с Бельгией

Большинство посетителей «Советского спорта» (53,9%) проголосовали за победу сборной Бельгии в 1-2 мяча в матче против России.

Второй по популярности ответ - победа бельгийцев с крупным счетом, за этот вариант проголосовали 26,7%. За результативную ничью отдали свои голоса 8,5 %.

Есть те, кто верит в победу подопечных Станислава Черчесова, - 7,8 %.

Напомним, товарищеский матч Россия – Бельгия пройдет 28 марта на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи. Игра станет первой футбольной на этом стадионе, который в 2014 году принимал открытие и закрытие Олимпийских игр.