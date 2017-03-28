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Владимир Маркин: Бельгийцы получили удовольствие от посещения России

Источник:  Р-СпортКомментарии

Руководитель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин прокомментировал приезд футбольных болельщиков сборной Бельгии на товарищеский матч против России.

- Приезжать в Россию совсем не страшно, а совсем наоборот. Все бельгийцы получили истинное удовольствие от посещения страны. Я думаю, что они, как мультипликаторы, передадут всю информацию, чтобы ехали в Россию всегда и необязательно только по каким-то событиям, - передает слова Маркина «Р-Спорт».

Сегодня, 28 марта в рамках товарищеского матча сборная России на стадионе «Фишт» в Сочи примет команду Бельгии. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

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