Лазарев продлил контракт с «Салаватом Юлаевом»

Форвард «Салавата Юлаева» Антон Лазарев подписал новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано на два года.

26-летний нападающий перешел в «Салават Юлаев» летом 2015 года из «Автомобилиста».

За два сезона Лазарев провел за команду 133 матча и набрал 27 (12+15) очков. Ранее в КХЛ форвард играл за «Атлант» (2008-2010), новокузнецкий «Металлург» (2011-2013) и «Автомобилист» (2013-2015).

Всего в лиге он провел 404 матча и набрал 137 (56+81) очков при показателе полезности «–4» и 109 минутах штрафа.

Напомним, со следующего сезона главным тренером «Салавата Юлаева» станет финн Эркка Вестерлунд, который сменил Игоря Захаркина.