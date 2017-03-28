Ронан Эвиан: Телеканал BBC искажает реальное мнение болельщиков

Генеральный директор Европейской организации болельщиков Ронан Эвиан рассказал о том, что телеканал BBC искажает реальное мнение болельщиков о ситуации с футбольными фанатами в России.

- Мы здесь не для того, чтобы тыкать пальцем в кого-то, кто проявляет агрессию. Мы здесь для того, чтобы поддерживать и помогать российским болельщикам. В Европе мы не видим ситуацию так, как ее показывает Би-би-си. Та картинка искажает реальное мнение болельщиков. И это мнение не негативное, - приводит слова Эвиана «Р-Спорт».

Ранее телеканал BBC снял фильм о том, как российские футбольные фанаты якобы собираются отомстить англичанам за марсельские беспорядки на Евро-2016.