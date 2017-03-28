В матче болельщиков Россия победила Бельгию
Болельщики сборной
России победили болельщиков сборной Бельгии перед товарищеским матчем
национальных сборных в Сочи. Встреча завершилась со счетом 12:8.
На матче присутствовали вице-президент РФС, глава РФПЛ Сергей Прядкин, а также генеральный директор РФС Александр Алаев.
Напомним, матч Россия – Бельгия пройдет 28 марта на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи, который впервые в своей истории примет футбольный матч.
Ранее на этом стадионе прошли церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр, а также Паралимпийских игр 2014 года.
Начало матча – 19:00 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
28 марта 19:00, Фишт, Текстовая трансляция
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