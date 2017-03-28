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Серхио Рамос: Гризманну не следует покидать «Атлетико», он украшает чемпионат Испании

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос считает, что форвард «Атлетико» Антуан Гризманн не должен соглашаться на переезд в другую лигу.

Ранее сообщалось, что к игроку сборной Франции проявляет интерес «Манчестер Юнайтед».

«Думаю, Гризманну не следует покидать «Атлетико». Безусловно, Антуан является игроком мирового уровня, он украшает наш чемпионат. Желаю ему всего самого наилучшего, но только не в матчах против моей команды.

Сегодня сыграют сборные Испании и Франции, а затем и «Реал» с «Атлетико». Поэтому, я не стану желать ему удачи, но он очень хороший парень, настоящий профессионал своего дела», – приводит слова Рамоса интернет-портал Goal.

Напомним, матч сборных Испании и Франции состоится сегодня и стартует в 22.00 мск.

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