Валерий Непомнящий: Для сборной, чем сложнее матчи, тем лучше подготовка

Экс-тренер «Томи» и ЦСКА Валерий Непомнящий поделился мнением о подготовке сборной России под руководством Станислава Черчесова к Кубку Конфедераций.

- Для сборной, чем сложнее матчи, тем лучше подготовка. Сейчас на игроков и тренеров нашей сборной свалилась лавина критики, но очень важно, как они из этой ситуации выйдут. Здесь должен быть хороший анализ, хорошее трезвое отношение к ситуации - я не готов говорить лозунгами. Игры, как сам их называет Черчесов, контрольные. Нужно очень разумно подготовиться к ним и игрокам, и тренерам. Правда, признать нужно, что во все времена матчи с бельгийской сборной были для нас непростыми. Хочется, чтобы через трудности мы добивались успеха. Матч с Бельгией не исключение, - приводит слова Непомнящего «Р-Спорт».

Сегодня, 28 марта в рамках товарищеского матча сборная России на стадионе «Фишт» в Сочи примет команду Бельгии. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.