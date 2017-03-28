Хэмилтон отказался от личного тренера
В сезоне 2017 года пилот «Мерседеса»
Льюис Хэмилтон будет соревноваться без личного тренера.
«Мне хочется готовиться и держать себя в тонусе без помощи тренера, я считаю, что сделал шаг вперед в области физической подготовки. С точки зрения тренировок я стал более дисциплинированным. Кроме того, я тщательно слежу за своей диетой», - цитирует Хэмилтона Autosport.
Напомним, в прошлом сезоне Хэмилтон занял второе место, уступив партнеру по команде Нико Росбергу.
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