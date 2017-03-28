Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Россия- : -Бельгия
Футбол  Голландия- : -Италия
Футбол  Франция- : -Испания
Хоккей  Ак Барс- : -Металлург
Футбол  Португалия- : -Швеция
Футбол  Боливия- : -Аргентина
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Хэмилтон отказался от личного тренера

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

В сезоне 2017 года пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон будет соревноваться без личного тренера.

«Мне хочется готовиться и держать себя в тонусе без помощи тренера, я считаю, что сделал шаг вперед в области физической подготовки. С точки зрения тренировок я стал более дисциплинированным. Кроме того, я тщательно слежу за своей диетой», - цитирует Хэмилтона Autosport.

Напомним, в прошлом сезоне Хэмилтон занял второе место, уступив партнеру по команде Нико Росбергу. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Себастьян Феттель: Трасса в Сочи – это уникальный автодромПилот команды «Феррари» Себастьян Феттель поделился ожиданиями от Гран-при России 2017 года.Даниил Квят: Сочи Автодром – особенный трекПилот команды «Торо Россо» Даниил Квят рассказал, чего он ожидает от Гран-при России 2017 года.Серия Mitjet Series Russia выступит в качестве поддержки Гран-при России в СочиВ рамках Гран-при России в Сочи пройдет гонка серии Mitjet, которая выступит в качестве гонки поддержки российскому этапу Формулы-1.Ники Лауда: Боттас сделал правильный выбор, став пилотом «Мерседеса»Трехкратный чемпион мира Ники Лауда полагает, что переход в «Мерседес» - верный шаг для дальнейшего развития карьеры финского пилота Валттери Боттаса.Себастьян Феттель: Я бы хотел побороться с Хэмилтоном за победуГонщик «Феррари» Себастьян Феттель высказался о предстоящей борьбе с британцем Льисом Хэмилтоном из «Макларена».Франц Тост: Квят и Сайнс хорошо стартовали и продуктивно защищали свои позицииГлава «Торо Россо» Франц Тост подвел итоги первого этапа чемпионата мира Гран-при Австралии, который оба гонщика команды – Даниил Квят и Карлос Сайнс-младший – завершили в очковой зоне.Тото Вольфф: Стоит признать, что «Феррари» обыграла насГлава «Мерседеса» Тото Вольфф подвел итог первому этапу чемпионата мира Гран-при Австралии, победу в котором одержал пилот «Феррари» Себастьян Феттель.Кристиан Хорнер: Мало обгонов? Давайте дождемся гонок в Китае и БахрейнеРуководитель «Ред Булла» Кристиан Хорнер высказался о проблеме обгонов после изменения регламента Формулы-1.День в истории. Дэвиду Култхарду исполнилось 46 летСегодня отмечает день рождения известный британский автогонщик, экс-пилот Формулы-1 Дэвид Култхард. Ему исполнилось 46 лет.Стоффель Варндорн: Не ожидал, что мы сможем финишироватьПилот команды «Макларен» Стоффель Варндорн поделился впечатлениями после Гран-при Австралии. Напомним, что он занял 13-е место.Джолион Палмер: К сожалению, у меня отказали тормозаПилот команды «Рено» Джолион Палмер поделился впечатлениями после Гран-при Австралии. Напомним, что он не финишировал.Лэнс Стролл: Дебютный Гран-При оставил позитивное впечатление18-летний канадский пилот «Уильямс» Лэнс Стролл поделился впечатлениями от дебюта в «Формуле-1».Антонио Джовинацци: Для меня было важно финишировать – и мы добились этогоИтальянский гонщик Антонио Джовинацци, заменивший в «Заубере» Паскаля Верляйнав гонке Гран-При Австралии, поделился впечатлениями от дебюта в «Формуле-1».Чарли Уайтинг: Отложил старт гонки из-за маршала, отвечающего за сигнальную панель рядом КвятомГоночный директор ФИА Чарли Уайтинг назвал причику отложенного старта первой гонки нового сезона «Формулы-1».Фелипе Масса: Шестое место – неплохо для старичкаПилот «Уильямса» Фелипе Масса оценил свой результат на первом этапе чемпионата мира Гран-при Австралии, который прошел в воскресенье на автодроме «Альберт Парк» в Мельбурне.Даниил Квят: Нам понадобился дополнительный пит-стоп, а так могли бы бороться за седьмое местоРоссийский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал свое выступление на «Гран-при Австралии».Макс Ферстаппен: В гонке болид «Ред Булл» чувствует себя лучше, чем в квалификацииГолландский пилот Макс Ферстаппен прокомментировал свое выступление на «Гран-при Австралии»-2017.Льюис Хэмилтон: От души поздравляю «Феррари», а мы сегодня сражались с своими шинамиТрехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон прокомментировал свое выступление на «Гран-при Австралии»-2017.Себастьян Феттель: Механики «Феррари» практически не спали на этой неделе, но оно того стоилоНемецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал свою победу на «Гран-при Австралии».Феттель выиграл «Гран-при Австралии», Хэмилтон - второй, Квят - 9-йНемецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель стал победителем первого этапа чемпионата мира «Формулы-1» 2017 года.
Футбол
Сергей Прядкин: Свист в адрес футболистов сборной России неприятен
Хоккей
Игорь Захаркин: «Югра» имеет стабильное финансирование
Футбол
ВИДЕО ДНЯ: Судья симулировал нарушение правил на себе и удалил игрока
Бокс
Кудряшов и Дуродола проведут реванш 20 мая
все новости
Мерседес
Мерседескалендарьстатистика
Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтонвсе новости
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости