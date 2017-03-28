Хэмилтон отказался от личного тренера

Антонио Джовинацци: Для меня было важно финишировать – и мы добились этого

Итальянский гонщик Антонио Джовинацци, заменивший в «Заубере» Паскаля Верляйнав гонке Гран-При Австралии, поделился впечатлениями от дебюта в «Формуле-1».