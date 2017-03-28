Роман Широков: Отсутствие Денисова в сборной удивляет, Кокорина я бы тоже вызвал

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался за приглашение в национальную команду полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова и форварда «Зенита» Александра Кокорина.

«Отсутствие Денисова в сборной удивляет, но формирует состав главный тренер. Если он не видит его, значит, не видит. Но в отборе к Евро-2016 связка (Алан) Дзагоев – Денисов себя отлично зарекомендовала. Но тренеру виднее.

Кто еще заслуживает вызова кроме Денисова? Думаю, в принципе, все на месте. Единственное, хоть и критичное отношение к Кокорину, я бы его вызвал. Потому что нам нужно готовиться к Кубку конфедераций, а процентов на 90 он там будет, если не случатся какие-то обстоятельства или травмы», – приводит «Р-Спорт» слова Широкова.

Напомним, в среду Россия проведет товарищеский матч с Бельгией. Игра пройдет на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи. Начало – 19:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча