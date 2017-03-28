Даниил Квят: Сочи Автодром – особенный трек

Пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят рассказал, чего он ожидает от Гран-при России 2017 года.

«Я надеюсь, что нас минуют проблемы в гонке, уик-энд сложится хорошо, и мы будем в отличной форме, чтобы бороться за очки. Сочи Автодром – особенный трек, где нужно найти способ заставить шины работать.

Износ резины здесь довольно специфический. Трек очень техничный, нужно много думать – требуется время, чтобы найти лучший подход к прохождению круга. Я бы назвал Сочи Автодром классической трассой в современном стиле, где достаточно много мест для обгонов, так что гонки получаются интересными. В Сочи есть несколько необычных участков, сложных торможений – например, в 13-м повороте, хотя и четвертый тоже достаточно сложный», - цитирует Квят Autosport.

Напомним, Гран-при России пройдет с 28 по 30 апреля.