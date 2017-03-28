Себастьян Феттель: Трасса в Сочи – это уникальный автодром
Пилот команды «Феррари» Себастьян
Феттель поделился ожиданиями от Гран-при России 2017
года.
«Трасса в Сочи – это уникальный
автодром, единственная трасса в календаре, расположенная в Олимпийском парке.
Что
касается ее конфигурации, конечно, у нее есть общие черты с другими. Возможно,
лучше всего сравнивать с Сингапуром. Но, в отличие от Марина-Бей, у нее более
плавная конфигурация, она гораздо быстрее. Некоторые отрезки напоминают мне
участки трасс в Южной Корее и Абу-Даби.
В целом
я считаю, что это удачное сочетание поворотов с разными характеристиками.
Некоторые из них довольно сложные, но это именно то, что нужно гонщикам», -
цитирует Феттеля Autosport.
Напомним, Гран-при России
пройдет с 28 по 30 апреля.
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