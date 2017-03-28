Себастьян Феттель: Трасса в Сочи – это уникальный автодром

Пилот команды «Феррари» Себастьян Феттель поделился ожиданиями от Гран-при России 2017 года.

«Трасса в Сочи – это уникальный автодром, единственная трасса в календаре, расположенная в Олимпийском парке.

Что касается ее конфигурации, конечно, у нее есть общие черты с другими. Возможно, лучше всего сравнивать с Сингапуром. Но, в отличие от Марина-Бей, у нее более плавная конфигурация, она гораздо быстрее. Некоторые отрезки напоминают мне участки трасс в Южной Корее и Абу-Даби.

В целом я считаю, что это удачное сочетание поворотов с разными характеристиками. Некоторые из них довольно сложные, но это именно то, что нужно гонщикам», - цитирует Феттеля Autosport.

Напомним, Гран-при России пройдет с 28 по 30 апреля.