Гендиректор «Югры»: Вопрос легионеров в составе – самый трудный для нас

Генеральный директор «Югры» Василий Филипенко высказался о возможном появлении в команде иностранных игроков после назначения главным тренером Игоря Захаркина.

«Не понимаю, когда говорят, мол, назначение Захаркина в «Югру» удивительно, потому что раньше он работал только с топ-клубами. Вообще не понимаю, когда клубы делят на «топ» и «не топ».

Согласитесь, «Югра» не самый плохой клуб, да, иногда результатов не было, и тем не менее. Мы с Захаркиным друг друга выслушали и поняли. Что касается легионеров в составе – это для нас самый трудный вопрос, пока ничего не могу сказать, будет широкое обсуждение в апреле», – приводит «Р-Спорт» слова Филипенко.

Напомним, последние два года в КХЛ «Югра» провела без легионеров.

В сезоне 2016/2017 «Югра» финишировала в регулярном чемпионате КХЛ на 13-м месте Восточной конференции.