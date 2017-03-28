Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Россия- : -Бельгия
Футбол  Голландия- : -Италия
Футбол  Франция- : -Испания
Хоккей  Ак Барс- : -Металлург
Футбол  Португалия- : -Швеция
Футбол  Боливия- : -Аргентина
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гендиректор «Югры»: Вопрос легионеров в составе – самый трудный для нас

Комментарии

Генеральный директор «Югры» Василий Филипенко высказался о возможном появлении в команде иностранных игроков после назначения главным тренером Игоря Захаркина.

«Не понимаю, когда говорят, мол, назначение Захаркина в «Югру» удивительно, потому что раньше он работал только с топ-клубами. Вообще не понимаю, когда клубы делят на «топ» и «не топ».

Согласитесь, «Югра» не самый плохой клуб, да, иногда результатов не было, и тем не менее. Мы с Захаркиным друг друга выслушали и поняли. Что касается легионеров в составе – это для нас самый трудный вопрос, пока ничего не могу сказать, будет широкое обсуждение в апреле», – приводит «Р-Спорт» слова Филипенко.

Напомним, последние два года в КХЛ «Югра» провела без легионеров.

В сезоне 2016/2017 «Югра» финишировала в регулярном чемпионате КХЛ на 13-м месте Восточной конференции.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Николишин или Быков? На днях ЦСКА назовет нового главного тренера армейцевНиколишин или Быков? На днях ЦСКА назовет нового главного тренера армейцевОбозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко – о новом наставнике ЦСКА, которого официально назначат, возможно, уже в среду.Лео Комаров: Выступления в России дали мне возможность понять, в чем можно прибавитьНападающий «Торонто» Лео Комаров рассказал, что опыт выступления в России придал ему уверенности в своих силах.Лазарев продлил контракт с «Салаватом Юлаевом»Форвард «Салавата Юлаева» Антон Лазарев подписал новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано на два года.Игорь Захаркин: «Югры» не будет в КХЛ? Это происки недоброжелателейИгорь Захаркин: «Югры» не будет в КХЛ? Это происки недоброжелателейОбозреватель «Советского спорта» взял интервью у Игоря Захаркина, которого назначили главным тренером «Югры».Игорь Захаркин: «Югра» - хорошая цепкая командаОбозреватель «Советского спорта» взял интервью у Игоря Захаркина, которого назначили главным тренером «Югры».Игорь Захаркин: Вариант с ЦСКА и Быковым обсуждать не хочуОбозреватель «Советского спорта» взял интервью у Игоря Захаркина, которого назначили главным тренером «Югры».Игорь Захаркин: «Югра» имеет стабильное финансированиеОбозреватель «Советского спорта» взял интервью у Игоря Захаркина, которого назначили главным тренером «Югры».Захаркин возглавил «Югру»Бывший тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин возглавил «Югру», сообщает официальный сайт клуба.Гендиректор «Югры»: Мы готовы улучшить свои результаты в КХЛГенеральный директор «Югры» Василий Филипенко высказался о возможном выходе клуба из участников чемпионата КХЛ.«Мы – мост между льдом и трибунами». Кто скрыт за костюмами талисманов клубов?«Мы – мост между льдом и трибунами». Кто скрыт за костюмами талисманов клубов?Четыре команды продолжают сражение за Кубок Гагарина-2017, а зрители изо всех сил болеют за любимые клубы.Выберутся ли «барсы» из угла? Превью третьего матча «Магнитка» - «Ак Барс»Выберутся ли «барсы» из угла? Превью третьего матча «Магнитка» - «Ак Барс»Превью третьего матча финала Восточной конференции «Магнитка» - «Ак Барс».Защитник «Салавата» Бодров перейдет в «Автомобилист»Защитник «Салавата Юлаева» Денис Бодров в ближайшее время сменит клубную прописку, сообщает «Бизнес Online».Свитов сыграет в третьем матче серии с «Магниткой»Форвард «Ак Барса» Александр Свитов примет участие в третьем матче финальной серии плей-офф Восточной конференции КХЛ с магнитогорским «Металлургом», сообщает «БИЗНЕС Online».«Локомотив» – СКА. Каблуков пропустит четвертый матч из-за дисквалификацииКХЛ сообщила на своем официальном сайте, что наложила одноматчевую дисквалификацию и индивидуальный штраф на нападающего СКА Илью Каблукова.Сергей Зиновьев: Исключение «Кузни» из КХЛ? Мы знаем, что по финансам находимся не на последнем местеГенеральный директор новокузнецкого «Металлурга» Сергей Зиновьев выступил с заявлением в связи с появлением в СМИ информации о возможном исключении клуба из КХЛ.Федор Канарейкин: «Ак Барс» победил заслуженно, но серия могла «выкрутиться» в пользу «Авангарда»Бывший главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин подвел итоги выступлению команды в сезоне и высказался о полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции КХЛ с «Ак Барсом» (2-4).Третья победа СКА над «Локо», поражение Кузнецовой в Майами и 7 очков россиян в НХЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра вторника.Игорь Шестеркин: Поймал первый бросок, а дальше команда сделала свое делоГолкипер СКА Игорь Шестеркин прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1 ОТ) в третьем матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина.«Схватил первого попавшегося игрока и начал бить!» Все о бое в Ярославле (видео)«Схватил первого попавшегося игрока и начал бить!» Все о бое в Ярославле (видео)Обозреватель «Советского спорта» после матча «Локомотив» - СКА послушал тренеров, а также защитника Егора Рыкова.Александр Гуськов: Почему тренеры «Локомотива» не попросили просмотр гола?Александр Гуськов: Почему тренеры «Локомотива» не попросили просмотр гола?Двукратный чемпион России, заслуженный мастер спорта Александр Гуськов – о третьем матче серии.
Футбол
Сергей Прядкин: Свист в адрес футболистов сборной России неприятен
Хоккей
Игорь Захаркин: «Югра» имеет стабильное финансирование
Футбол
ВИДЕО ДНЯ: Судья симулировал нарушение правил на себе и удалил игрока
Бокс
Кудряшов и Дуродола проведут реванш 20 мая
все новости
Югра
Югракалендарьстатистика
Игорь Захаркин
Игорь Захаркинвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости