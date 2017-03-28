Александр Тарханов: Павлюченко будет готов выйти на замену в матче с «Анжи»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов считает, что нападающий Роман Павлюченко может помочь команде в матче 21-го тура РФПЛ против «Анжи».

- Что понравилось в матче с «Пафосом»?

- Понравился первый тайм по состоянию игроков, по движению. После перерыва кипрская команда провела несколько замен, и мы тоже играли по тайму, выпустили новый состав. И здесь у нас уже большое преимущество было. Хотя и в первом тайме владели инициативой – преимущество тоже было достаточно большое. Но соперники забили гол, воспользовавшись нашей ошибкой: вратарь с защитником немного не поняли друг друга в этом эпизоде. А так у нашей команды моментов достаточно было.

- Как оцените возвращение Павлюченко? Будет ли он готов к игре с «Анжи»?

- На замену он будет готов выйти. Ясно, что все 90 минут Рома не сможет сыграть на данном этапе. Но помочь команде, выйдя со скамейки, он сейчас может, приводит слова Тарханова пресс-служба «Урала».

Добавим, что встреча между «Анжи» и «Уралом» состоится 31 марта в Каспийске.