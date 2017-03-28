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Через девять месяцев после победы над Англией в Исландии зафиксирован всплеск рождаемости

Источник:  Daily MailКомментарии

В 1/8 финала Евро-2016 сборная Исландии обыграла сборную Англии со счетом 2:1. После этого в стране наблюдается «беби-бум».

Как сообщает Daily Mail, спустя девять месяцев после победы в стране родилось рекордное количество детей. Точная цифра неизвестна, но в стране в связи с этим прогнозируется существенный прирост населения. Отметим, что 10% исландцев присутствовали на матчах Евро-2016.

Напомним, что на Евро-2016 сборная Исландии дошла до 1/4 финала, где уступила сборной Франции (2:5).

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