Через девять месяцев после победы над Англией в Исландии зафиксирован всплеск рождаемости
В 1/8 финала Евро-2016 сборная
Исландии обыграла сборную Англии со счетом 2:1. После этого в стране
наблюдается «беби-бум».
Как сообщает Daily Mail, спустя девять месяцев после победы в
стране родилось рекордное количество детей. Точная цифра неизвестна, но в
стране в связи с этим прогнозируется существенный прирост населения. Отметим,
что 10% исландцев присутствовали на матчах Евро-2016.
Напомним, что на Евро-2016
сборная Исландии дошла до 1/4 финала, где уступила сборной Франции (2:5).
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