Андрей Терентьев: Не обязательно становится профессиональным бойцом, спортсмены востребованы в жизни

В Омске определились победители чемпионата Сибирского федерального округа по ММА, - отборочного этапа чемпионата России по смешанным боевым единоборствам, итоги которого прокомментировал вице-президент Союза ММА России, президент Омской федерации ММА Андрей Терентьев.

«Чемпионат этого года, в первую очередь, отличается возросшим количеством спортсменов, - около 250 человек приняли участие, в первую очередь это связано с тем, что мы одновременно проводили первенство во всех возрастных категориях. Одно из важнейших отличий, - нужно было не просто отобраться на чемпионат страны, а чтобы ребята из нашего региона вошли в тройку сильнейших в командном зачете на чемпионате России, тогда мы сможем присваивать звание Мастера Спорта на наших соревнованиях. Хочу отметить очень высокий уровень конкуренции среди спортсменов в этом году. Все бои были жесткие, все достойные. Раньше ребята приезжали на чемпионат «обкатываться», сейчас приезжают именно за результатом, за победой.

ММА в Сибири - лидирующий вид спорта. Омск славится спортсменами - Александр Шлеменко, Александр Сарнавский, Андрей Корешков, Петр Ян, Лахин Евгений и другие. Хорошо развит детско-юношеский спорт, - сейчас в регионе 38 детских клубов. У нас сильная тренерская база за счет того, что еще в начале 90х годов в регионе развивался панкратион. Хочется отдельно заметить, у тех кто занимается ММА в перспективе не обязательно карьера профессионального бойца. Ребята, имеющие спортивную подготовку, востребованы в силовых структурах, их забирает армия, спецслужбы. Только в прошлом году по окончанию школы в Академию МВД поступило 20 ребят. Все они получаю профессию и востребованы в дальнейшем», - добавил Терентьев.

Путевки на чемпионат России в своих весовых категориях завоевали:

до 56,7 кг. Ахтемиров Абдулмуслим (Кемерово)

до 61,2 кг. Ахмедов Шамиль (Красноясркий край)

до 65,8 кг. Осетров Александр (Омск)

до 70,3 кг. Садыгов Мири (Омск)

до 77,1 кг. Мулдобаев Асылхан (Омск)

до 84 кг. Шуркевич Алексей (Омск)

до 93 кг. Погодаев Сергей (Иркутск)

свыше 93 кг. Шумаев Сергей (Новосибирск).