Сергей Колушев рассказал китайским СМИ о «Партнерстве в спорте»

В ходе визита в Китай по случаю проведения масштабной пресс-конференци и в рамках World Football Forum 2017, генеральный директор компании Eventica, Сопредседатель Совета по здоровому образу жизни Российско-Китайс кого комитета дружбы, мира и развития Сергей Колушев пообщался с журналистами CCTV, одного из ведущих телеканалов Китая.

В развернутом интервью он поделился впечатлениями о своей поездке в Китай, рассказал о посещении квалификационног о матча Чемпионата мира FIFA 2018 Китай-Южная Корея, планах компании Eventica, связанных с World Football Forum, а также о совместном с Российско-Китайс ким комитетом дружбы, мира и развития амбициозном проекте – Российско-Китайс ком форуме «Партнерство в спорте», который состоится в мае текущего года во время визита Президента России в Пекин:

– У нас много совместных планов и в мае текущего года на Российско-Китайс ком форуме «Партнерство в спорте» мы торжественно объявим о них. Россия придает большое значение предстоящему деловому событию, поэтому мы ожидаем, что Российско-Китайс кий форум позволит объединить самых авторитетных представителей спортивных, общественных и политических организаций, бизнес-сообществ а и СМИ. Кроме того, мы видим прекрасную возможность для установления тесных деловых контактов с организаторами зимних Олимпийских игр в Китае для дальнейшего сотрудничества в области спортивной индустрии, технологий, физического воспитания и многих других сферах.