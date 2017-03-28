Сергей Колушев рассказал китайским СМИ о «Партнерстве в спорте»

В ходе визита в Китай по случаю проведения
масштабной пресс-конференции в рамках World Football Forum 2017,
генеральный директор компании Eventica, Сопредседатель Совета по здоровому
образу жизни Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Сергей
Колушев пообщался с журналистами CCTV, одного из ведущих телеканалов Китая.
В развернутом интервью он поделился
впечатлениями о своей поездке в Китай, рассказал о посещении квалификационного
матча Чемпионата мира FIFA 2018 Китай-Южная Корея, планах компании Eventica,
связанных с World Football Forum, а также о совместном с Российско-Китайским
комитетом дружбы, мира и развития амбициозном проекте – Российско-Китайском
форуме «Партнерство в спорте», который состоится в мае текущего года во время
визита Президента России в Пекин:
– У нас много совместных планов и в мае текущего
года на Российско-Китайском форуме «Партнерство в спорте» мы торжественно
объявим о них. Россия придает большое значение предстоящему деловому событию,
поэтому мы ожидаем, что Российско-Китайский форум позволит объединить
самых авторитетных представителей спортивных, общественных и политических
организаций, бизнес-сообщества и СМИ. Кроме того, мы видим прекрасную
возможность для установления тесных деловых контактов с организаторами зимних
Олимпийских игр в Китае для дальнейшего сотрудничества в области спортивной
индустрии, технологий, физического воспитания и многих других сферах.
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