Лео Комаров: Выступления в России дали мне возможность понять, в чем можно прибавить

Нападающий «Торонто» Лео Комаров рассказал, что опыт выступления в России придал ему уверенности в своих силах.

- Опыт в России дал мне многое. Я провел отличные сезоны в «Динамо» до переезда в НХЛ, а потом возвращался в Москву во время локаута. Выступления в России дали мне возможность понять, над какими аспектами необходимо работать и в чем можно прибавить. Это придало уверенности в собственных силах и в конечном итоге позволило попасть на Олимпиаду в Сочи. Сначала мне потребовалось какое-то время, чтобы привыкнуть в НХЛ, потому что здесь игра более быстрая. Да и масштабы лиги меня просто поразили, - приводит слова Комарова официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в нынешнем сезоне на счету Комарова 28 (12+16) очков в 74 встречах за «Торонто».