Кристиан Аббьяти: У Доннаруммы есть все, чтобы прийти на смену Буффону

Бывший голкипер «Милана» Кристиан Аббьяти высказался о будущем вратаря Джанлуиджи Доннаруммы.

«Давайте будем двигаться постепенно, но у него есть все, чтобы прийти на смену Джанлуиджи Буффону. Ему 18 лет, и он еще может значительно прибавить. У него правильный характер для голкипера, он спокоен.

Ему было 16 лет, и он играл не в лучшей команде, когда дебютировал, а справиться с давлением «Сан-Сиро» не так просто.

Доннарумма очень молод и никогда не удовлетворен собой. Он получает удовольствие от работы. Он по-прежнему может прибавить в игре ногами, но с тех пор, как я его знаю, он вырос в этом компоненте», – приводит Football Italia слова Аббьяти.

Напомним, на данный момент на счету 18-летнего Доннаруммы 63 матча за «Милан» и два матча за сборную Италии.