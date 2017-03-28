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Кристиан Аббьяти: У Доннаруммы есть все, чтобы прийти на смену Буффону

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Бывший голкипер «Милана» Кристиан Аббьяти высказался о будущем вратаря Джанлуиджи Доннаруммы.

«Давайте будем двигаться постепенно, но у него есть все, чтобы прийти на смену Джанлуиджи Буффону. Ему 18 лет, и он еще может значительно прибавить. У него правильный характер для голкипера, он спокоен.

Ему было 16 лет, и он играл не в лучшей команде, когда дебютировал, а справиться с давлением «Сан-Сиро» не так просто.

Доннарумма очень молод и никогда не удовлетворен собой. Он получает удовольствие от работы. Он по-прежнему может прибавить в игре ногами, но с тех пор, как я его знаю, он вырос в этом компоненте», – приводит Football Italia слова Аббьяти.

Напомним, на данный момент на счету 18-летнего Доннаруммы 63 матча за «Милан» и два матча за сборную Италии.

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