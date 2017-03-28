Лео Комаров: «Торонто» наконец-то сражается за попадение в плей-офф

Нападающий «Торонто» Лео Комаров рассказал, что его команда проводит хороший сезон, и что ему приятно, что « Мэйпл Лифс» борется за попадание в плей-офф.

- «Торонто» проводит хороший сезон, и мне очень приятно, что мы наконец-то сражаемся за попадение в плей-офф после нескольких лет, когда этого сделать не удавалось. Сейчас наступил важнейших отрезок сезона. У нас бывают как удачные игры, так и менее успешные. Идет сражение в каждом матче с каждой командой лиги. Осталось всего несколько недель до окончания регулярного чемпионата, так что приближается самое интересное время года для хоккеистов, - приводит слова Комарова официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в текущем сезоне «Торонто», набрав 85 очков в 74 играх, занимает седьмое место в турнирной таблице конференции «Восток». На счету Комарова 28 (12+16) очков за «Мэйпл Лифс» в нынешнем регулярном чемпионате.