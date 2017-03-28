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В Харькове облили краской магазин «Шахтера» (фото)

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Неизвестные в Харькове облили краской клубный магазин «Шахтера». Напомним, именно в этом городе донецкий клуб проводит домашние матчи.

Как сообщает 057.ua, витрину и двери магазина облили синей и желтой красками. Магазин находится на стадионе «Металлист». Сейчас на месте происшествия работают полицейские.

Отметим, что ранее ультрас «Металлиста» выступали против переезда «Шахтера» в Харьков.

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