Бывший тренер Na’Vi по CS:GO: Коллектив решил, что виноват тренер и надо что-то менять

Бывший тренер состава Natus Vincere по CS:GO Сергей «starix» Ищук в интервью CyberSport.ru рассказал о своем уходе из организации и о дальнейших планах.



«Перед нами изначально стояли серьезные цели. От нас все ждали громких побед, а мы за полгода выиграли один турнир и потом выходили лишь в четвертьфиналы, полуфиналы, финалы. В поражениях есть доля моей вины. Это бесспорно.



В каждой работе есть человек, который должен быть ответственным, быть виновником случившегося. Коллектив решил, что виноват тренер и надо что-то менять. Решили попробовать нового тренера. Я думаю, что у этой команды хорошие перспективы и она будет показывать результат, если ребята соберутся и покажут спортивную злость. И в данном случае неважно, кто там будет тренером.



Я сейчас смотрю, что можно сделать, слушаю предложения, которые мне поступают. Когда я решу, чем хочу заниматься, я сделаю анонс. Сейчас прошло не так много времени с начала отпуска. Рано загадывать. Но в любом случае я остаюсь в киберспорте».



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