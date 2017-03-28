«Витязь» продлит контракт с Беловым на два года

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов продолжит работу с командой. Новый контракт 50-летнего специалиста будет рассчитан на два года.

«Новый контракт «Витязя» с Валерием Беловым будет рассчитан на два года, тренерский штаб остается прежним. Соглашения с Равилем Якубовым, Михаилом Шталенковым, Андреем Сапожниковым и Вячеславом Уваевым рассчитаны на сезон-2017/18», – приводит «Р-Спорт» слова своего источника.

Напомним, в нынешнем сезоне «Витязь» под руководством Белова впервые в своей истории вышел в плей-офф КХЛ, заняв седьмое место в Западной конференции.

Добавим, что Белов возглавил «Витязь» в минувшее межсезонье.