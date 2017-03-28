Иран обыграл Китай в квалификации ЧМ-2018 и лидирует в своей группе
Матч седьмого тура
квалификации ЧМ-2018 между сборными Ирана и Китая завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча – 1:0 в пользу Ирана.
Единственный
мяч на 46-й минуте забил Мехди Тареми. Иран набрал 17 очков и лидирует в группе
А. У Китая пять очков и пятое место. Две первые команды группы выходят на
чемпионат мира, а третья будет играть в плей-офф.
ЧМ-2018. Квалификация
Азия
Группа А
7-й тур
Матч
Место и дата
28 марта 15:00, , Онлайн-трансляция
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