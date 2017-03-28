Южная Корея нанесла поражение Сирии в отборе к ЧМ-2018

Южная Корея одержала минимальную победу над Сирией (1:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира на Seoul World Cup Stadium в Сеуле.

Единственный гол на четвертой минуте забил защитник Хон Чжон Хо, ранее игравший за «Аугсбург».

Южная Корея набрала 13 очков и остается на втором месте в группе A, отставая на одно очко от Ирана, который во вторник сыграет с Китаем.

Напомним, по две команды из каждой группы напрямую выходят в финальный турнир.

Команды, занявшие третьи места, определят команду, которая сыграет в стыковом матче с представителем зоны КОНКАКАФ.

Сеул (Южная Корея)

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Зона Азии

3-й раунд

Группа A

7-й тур

Южная Корея – Сирия – 1:0 (1:0)

Гол: Хон Чжон Хо, 4.