Южная Корея нанесла поражение Сирии в отборе к ЧМ-2018
Южная Корея одержала
минимальную победу над Сирией (1:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира
на Seoul World Cup Stadium в Сеуле.
Единственный гол на четвертой минуте забил защитник Хон Чжон Хо, ранее игравший за «Аугсбург».
Южная Корея набрала 13 очков и остается на втором месте в группе A, отставая на одно очко от Ирана, который во вторник сыграет с Китаем.
Напомним, по две команды из каждой группы напрямую выходят в финальный турнир.
Команды, занявшие третьи места, определят команду, которая сыграет в стыковом матче с представителем зоны КОНКАКАФ.
Сеул (Южная Корея)
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Зона Азии
3-й раунд
Группа A
7-й тур
Южная Корея – Сирия –
1:0 (1:0)
Гол: Хон Чжон Хо, 4.
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