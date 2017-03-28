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Кирсан Илюмжинов: Заявления об отставке я не писал

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня на пресс-конференции в Центральном доме шахматиста президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов рассказал журналистам о ситуации вокруг якобы его отставки.

- Кирсан Николаевич, для вас публикация на сайте ФИДЕ по поводу вашей отставки стала полной неожиданностью? – вопрос от «Советского спорта».
- Два дня, в субботу и воскресенье, в Афинах проходил президентский совет, мы обсудили все вопросы, которые значились в повестке, - пояснил Кирсан Илюмжинов. - По окончании члены совета меня поблагодарили за работу. И все. И вдруг, в понедельник мне все звонят, просят комментарий. Я открыл сайт ФИДЕ, а там сообщение о моей отставке. Да, это было неожиданно.

Хочу официально заявить, что никакого заявления об отставке я не писал. Выборы президента, согласно устава ФИДЕ, проходят раз в четыре года. 11 августа 2014 Генеральная ассамблея, которая проходила в норвежском Тромсе, избрала меня президентом сроком на четыре года. Следующие выборы пройдут в сентябре 2018 года в Батуми.  До этого срока я буду исполнять обязанности президента и уходить никуда не собираюсь. Публикацию на сайте ФИДЕ о якобы моей отставке рассматриваю, как давление на меня.

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