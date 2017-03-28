Раил Якупов: Вся трансферная политика «Нефтехимика» будет заточена под Назарова

Директор «Нефтехимик» Раил Якупов рассказал о селекционной политике клуба в межсезонье и взаимодействии с главным тренером Андреем Назаровым.

«Мы встретились с ним и очень хорошо побеседовали. Я считаю, что мы нашли общий язык. Знаете, иногда мы связываемся в день раз по 20. Могу заявить, что вся трансферная политика будет «заточена» под главного тренера. Я обещаю, что игроки, которых главный тренер не видит в составе, в нашу команду набираться не будут. Да, я оговорюсь: есть игроки, которые уже имеют контракты, но это рабочий процесс.

Селекционная работа – процесс довольно сложный и предусмотреть все практически невозможно. Поэтому ошибки будут, и без них, поверьте, не обходится ни в одной команде. Но я бы хотел, чтобы в этом деле было как можно меньше брака. Одним словом, мы должны свести ошибки к минимуму», – приводит слова Якупова официальный сайт «Нефтехимика».

Напомним, накануне «Нефтехимик» представил Якупова в качестве директора клуба.