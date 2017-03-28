Алексей Бадюков: «Ак Барсу» в серии с «Магниткой» нужно просто использовать свои моменты

Хоккейный эксперт Алексей Бадюков считает, что у «Ак Барса» больше шансов переломить ход серии с магнитогорским «Металлургом» (0-2), чем у «Локомотива» пройти СКА (0-3).

- Я бы сказал, что у «Ак Барса» больше шансов отыграться с 0-2 по сравнению с «Локомотивом». В третьей встрече ярославцы это и подтвердили – проблему большинства СКА они не решили. А в обеих играх казанцев с «Металлургом» не было большого количества заброшенных шайб, и исход каждой встречи может решить самая незабивная тройка – нужны лишь один-два гола. «Ак Барс» разобрал большинство «Магнитки», соответственно Казани нужно просто использовать свои моменты. И зарабатывать численное преимущество самим. А пока по моментам и по броскам «Ак Барс» абсолютно не проигрывает «Металлургу». Так что при домашних для казанцев трибунах вполне возможен счет 1-2 и потом и 2-2 в серии, - приводит слова Бадюкова официальный сайт КХЛ.

Напомним, третий матч полуфинальной серии между магнитогорским «Металлургом» и казанским «Ак Барсом» состоится во вторник 28 марта.