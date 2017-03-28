Новый закон обязал букмекеров отчислять средства на развитие спорта

Вступили в силу поправки к законам РФ в части формирования механизмов увеличения доходов субъектов детско-юношеского и профессионального спорта. Закон был принят Госдумой, а сегодня его подписал президент.

Согласно внесенным в законодательство изменениям, букмекерские конторы должны заключить договор с профессиональными лигами, федерациями, ставки на соревнования которых они принимают. При этом их обяжут отчислять средства на развитие спорта, согласно договорам.

При этом закон предусматривает, что 80% отчислений букмекеры будут делать на профессиональный спорт, а 20% - на детско-юношеский.