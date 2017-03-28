Новый закон обязал букмекеров отчислять средства на развитие спорта
Вступили в силу поправки к
законам РФ в части формирования механизмов увеличения доходов субъектов детско-юношеского
и профессионального спорта. Закон был принят Госдумой, а сегодня его подписал
президент.
Согласно внесенным в
законодательство изменениям, букмекерские конторы должны заключить договор с
профессиональными лигами, федерациями, ставки на соревнования которых они
принимают. При этом их обяжут отчислять средства на развитие спорта, согласно
договорам.
При этом закон предусматривает,
что 80% отчислений букмекеры будут делать на профессиональный спорт, а 20% - на
детско-юношеский.
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