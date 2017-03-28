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Во время гран-при Сочи транспорт будет работать в усиленном режиме

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

С 27 по 30 апреля, в дни проведения этапа гран-при «Формулы-1» в России муниципальный автотранспорт Сочи будет работать в усиленном режиме.

Увеличится количество городских автобусов и частота движения пригородных электропоездов. Также организаторы планируют запустить дополнительные маршруты по Имеретинской низменности.

Движение пригородных электропоездов «Ласточка» будет организовано по принципу «открытые двери» на следующих направлениях:

• Сочи - Имеретинский курорт – Сочи;

• Сочи – Аэропорт – Сочи;

• Аэропорт – Имеретинский курорт – Аэропорт.

Интервал движения пригородных поездов составит от 10 до 60 мин. Пригородные поезда будут следовать до железнодорожной станции «Имеретинский курорт» (вокзал «Олимпийский парк»), которая расположена напротив входа на территорию Сочи Автодрома.

Помимо регулярных автобусных маршрутов, число которых будет увеличено, по Имеретинской низменности будут курсировать бесплатные шаттлы для гостей, проживающих в отелях рядом с трассой.

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