Кими Райкконен: Когда «Феррари» будет делать все идеально – сможем делать дубли

Пилот «Феррари» Кими Райкконен высказался о том, на что может претендовать команда в нынешнем сезоне.

«Когда мы все будем делать идеально, тогда сможем финишировать на первом и втором местах. Это хорошо для Феттеля и для команды. У нас есть хорошая база, хороший автомобиль, но нужно еще много работать.

Впереди длинный чемпионат. Посмотрим, как все будет складываться.

Несмотря на то, что результат в Мельбурне оказался не таким, на который мы рассчитывали, я доволен тем, что нам удалось разобраться во многих вещах по ходу уик-энда», – приводит Autosport.com.ru слова Райкконена.

Напомним, партнер Райкконена Себастьян Феттель стал победителем первого этапа чемпионата мира Гран-при Австралии, тогда как сам финн занял четвертое место.