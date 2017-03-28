Месси может не сыграть с Боливией из-за дисквалификации за оскорбление арбитра

Участие форварда сборной Аргентины Лионеля Месси в матче квалификации ЧМ-2018 под вопросом. Появилась информация о его дисквалификации.

Как сообщают аргентинские СМИ, Месси будет дисквалифицирован на этот матч за оскорбление арбитра в прошлой игре против Чили (1:0). В этой игре он нецензурно высказался в адрес арбитра на линии, а также отказался после матча пожать ему руку.

На данный момент АР сообщает, что ФИФА открыла дисциплинарное дело против Месси в связи с этим проступком. О решении дисквалифицировать игрока информации пока нет, но есть данные, что оно может быть принят в часы, оставшиеся до матча.

Напомним, что матч Боливия – Аргентина состоится сегодня и начнется в 23:00 по Москве.