Месси может не сыграть с Боливией из-за дисквалификации за оскорбление арбитра
Участие форварда сборной Аргентины Лионеля Месси в матче
квалификации ЧМ-2018 под вопросом. Появилась информация о его дисквалификации.
Как сообщают аргентинские СМИ, Месси будет дисквалифицирован
на этот матч за оскорбление арбитра в прошлой игре против Чили (1:0). В этой
игре он нецензурно высказался в адрес арбитра на линии, а также отказался после
матча пожать ему руку.
На данный момент АР сообщает, что ФИФА открыла
дисциплинарное дело против Месси в связи с этим проступком. О решении
дисквалифицировать игрока информации пока нет, но есть данные, что оно может быть
принят в часы, оставшиеся до матча.
Напомним, что матч Боливия
– Аргентина состоится сегодня и начнется в 23:00 по Москве.
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