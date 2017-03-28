«Арсенал» установит цену за Санчеса в 50 миллионов

«Арсенал» намерен выставить за полузащитника Алексиса Санчеса цену в 50 миллионов фунтов.

В лондонском клубе по-прежнему рассчитывают на то, что 28-летний чилиец все же продлит контракт с «Арсеналом».

На прошлой неделе главный тренер «канониров» Арсен Венгер заявил, что переговоры о новых контрактах с Санчесом, а также полузащитником Месутом Озилом отложены до лета.

Напомним, что действующий контракт Санчеса с «Арсеналом» рассчитан до 30 июня 2018 года.

Ранее появилась информация о том, что игрок намерен покинуть «Арсенал» в связи с разногласиями с партнерами.

Санчес проводит третий сезон в «Арсенале» и забил 47 голов в 92 матчах премьер-лиги.