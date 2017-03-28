Глава Bellator: Турнир с Емельяненко станет самым большим событием в истории промоушена

Глава Bellator Скотт Кокер поделился ожиданиями от предстоящего турнира с участием российского бойца смешанного стиля (ММА) Федора Емельяненко.

- Для нас было очень важно провести бой Федора Емельяненко против Митриона тогда, когда здоровье Мэтта позволило это сделать. Когда стало ясно, что мы проведем турнир в «Мэдисон сквер гарден», я подумал, что было бы здорово организовать в Нью-Йорке бой Федора. Здесь есть большой процент русскоязычного населения. Наш турнир в Нью-Йорке станет самым большим событием в истории промоушена, и я очень рад, что величайший тяжеловес в истории ММА Федор Емельяненко будет частью этого мероприятия, - передает слова Кокера ТАСС.

Ранее пресс-служба Bellator подтвердила, что Федор Емельяненко в рамках турнира Bellator 180 проведет поединок с американцем Мэттом Митрионом 24 июня.

Напомним, бой Емельяненко – Митрион должен был состояться 18 февраля, но был отменен за несколько часов до начала в связи с тем, что у американца были обнаружены камни в почках.

На данный момент Митрион провел два боя в Bellator и оба выиграл досрочно, а «Последний Император», после возобновления карьеры, провел два боя, победив Джайдипа Сингха под эгидой Rizin и Фабио Мальдонадо на турнире Fight Nights.