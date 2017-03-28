Gambit Esports заняла десятое место в обновленном рейтинге лучших команд по CS:GO

Бывший тренер состава Natus Vincere по CS:GO Сергей «starix» Ищук в интервью CyberSport.ru рассказал о своем уходе из организации и о дальнейших планах.

Бывший тренер Na’Vi по CS:GO: Коллектив решил, что виноват тренер и надо что-то менять

Бывший тренер Na’Vi по CS:GO: Коллектив решил, что виноват тренер и надо что-то менять Бывший тренер состава Natus Vincere по CS:GO Сергей «starix» Ищук в интервью CyberSport.ru рассказал о своем уходе из организации и о дальнейших планах.

Анонсированы даты проведения чемпионата мира по World of Tanks Компания Wargaming анонсировала даты проведения чемпионата мира по World of Tanks.

Team Empire, Vega Squadron и Team Spirit приглашены на закрытую квалификацию к DreamLeague Season 7 Организаторы турнира DreamLeague Season 7 по Dota 2 представили список команд, которые получили приглашения на закрытую квалификацию.

Virtus.pro и SK Gaming получили приглашения на ESL One Cologne 2017 Команды Virtus.pro и SK Gaming получили приглашения на турнир ESL One Cologne 2017 по CS:GO.

В этом материале мы рассказываем о турнире Dota 2 Asia Championships 2017.

Dota 2 Asia Championships 2017. Тренировка перед киевским мэйджором В этом материале мы рассказываем о турнире Dota 2 Asia Championships 2017.