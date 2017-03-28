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Gambit Esports заняла десятое место в обновленном рейтинге лучших команд по CS:GO

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Портал HLTV.org обновил рейтинг лучших команд по Counter-Strike: Global Offensive.

Первые три места в рейтинге по-прежнему занимают Astralis, Virtus.pro и SK Gaming.


Датский коллектив Heroic поднялся на две строчки вверх и расположился на восьмой позиции. Североамериканская команда Cloud9 покинула топ-10 и заняла 11 место. СНГ-коллектив Gambit Esports замкнул десятку лучших команд.

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