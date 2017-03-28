Валерий Рейнгольд: Что я хочу увидеть в игре сборной России? Хотя бы самоотдачу

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча сборной России с командой Бельгии.

«Что я хочу увидеть в игре сборной России? После безобразного матча с Кот-д'Ивуаром хотелось бы увидеть хотя бы самоотдачу. Может быть, тогда получится выступить лучше. Главному тренеру нужно требовать с футболистов результат», – считает Рейнгольд.

Сегодня, 28 марта в рамках товарищеского матча сборная России на стадионе «Фишт» в Сочи примет команду Бельгии. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

