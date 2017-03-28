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Месси дисквалифицирован на четыре матча сборной Аргентины

Источник:  Associated PressКомментарии

В ФИФА подтвердили дисквалификацию форварда сборной Аргентины Лионеля Месси. Об этом сообщает АР.

Сообщается, что Месси пропустит не только сегодняшний матч против сборной Боливии. Нападающий дисквалифицирован на четыре матча сборной Аргентины. В прошлой игре против Чили (1:0) он нецензурно высказался в адрес арбитра на линии, а также отказался после матча пожать ему руку.

Напомним, что матч Боливия – Аргентина состоится сегодня и начнется в 23:00 по Москве. Отметим, что Месси пропустит четыре из пяти оставшихся матчей квалификации ЧМ-2018.

Матч

Боливия - Аргентина

Место и дата

28 марта 23:00, , Онлайн-трансляция

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